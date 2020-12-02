Смертельно больная нижегородка ищет хозяев для своих 60 кошек Общество

Один из 60 котов Фото: из соцсети Facebook, Юлия Кунашкевич

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Смертельно больная нижегородка ищет хозяев для 60 кошек. Об этом рассказала жительница города Юлия Кунашкевич на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, у женщины рак последней стадии. Всю жизнь она заботилась о бездомных животных и сейчас, понимая всю ситуацию, раздает своих питомцев в добрые руки.

"Она живет в двух комнатах, а третья комната отдана подобранным, вылеченным, обработанным и стерилизованным кошкам и котам. Не надо осуждать, не надо ужасаться. Для каждого в этом мире понятие "норма" разное. Кто-то просто физически не может пойти мимо умирающего котенка", - написала Юлия Кунашкевич.

Кошки и коты после смерти хозяйки окажутся никому не нужны.

"Может быть, это вы - тот человек, который сможет взять хоть кого-то из них?", - обращается Юлия Кунашкевич к своим подписчикам.

