Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
Канавинский рынок продолжит работу в 2021 году
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 января 2020 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 января 2021 11:24  [9] Станцию снеготаяния в Нижегородском районе планируется построить к осени 2021 года
19 января 2021 11:22  [75] Глава города объяснил холод в нижегородском общественном транспорте
19 января 2021 10:39  [84] Более четырех тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса
19 января 2021 10:11  [314] Смертельно больная нижегородка ищет хозяев для своих 60 кошек
19 января 2021 09:48  [85] "Горячая линия" по бесплатному детскому питанию пройдет в Нижнем Новгороде 20 января
19 января 2021 09:31  [139] Андрей Железнов возглавил нижегородскую детскую больницу "Айболит"
19 января 2021 09:18  [102] Жители четырех домов в Нижнем Новгороде временно остались без света
19 января 2021 09:07  [122] Прокуратура предотвратила срыв срока строительства детсада на Бору
18 января 2021 19:16  [239] Нижний сегодня: главные события дня
18 января 2021 17:37  [232] Подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода разделят на пять блоков
Общество

Более четырех тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса

19 января 2021 10:39  [84] Общество

Фото: с сайта Центра имени Гамалеи

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более четырех тысяч (4420) жителей Нижегородской области сделали прививку от коронавируса, по данным на 19 января. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что массовая вакцинация в регионе началась 18 января.

"В ближайшее время ожидаем поступления в регион более 151 тысячи доз вакцины. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы открыли запись на вакцинацию для всех желающих на сайте Минздрава. Кроме того, можно заявить о желании сделать прививку в районных поликлиниках. Количество пунктов вакцинации с каждым днем увеличивается. Сейчас их уже 50", - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Всего на бесплатную вакцинацию уже подано 27 430 заявок.

Как пояснил Давид Мелик-Гусейнов, сдавать анализ на антитела перед вакцинацией не нужно. Достаточно того, чтобы у человека в период вакцинации не было признаков респираторных или вирусных заболеваний. 

"Вакцинация - важная мера для защиты здоровья и для профилактики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, наше медучреждение уже сделало 2 аппликации вакцины "Спутник-V" 75 медикам: у всех нормальное самочувствие", - рассказала главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Инна Кондратьева.  

По ее словам, с 18 января организована вакцинация еще 80 врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Нижегородской области проводится в добровольном порядке. Направление от врача получать не нужно, но любой вакцинации, в том числе и от новой коронавирусной инфекции, обязательно предшествует консультация врача. Переболевшим  COVID-19 можно сделать прививку через 6 месяцев после выздоровления, а  контактировавшим с больными - через 14 дней после контакта, если не произошло заражение.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Здравоохранение Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph