Более четырех тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса Общество

Фото: с сайта Центра имени Гамалеи

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более четырех тысяч (4420) жителей Нижегородской области сделали прививку от коронавируса, по данным на 19 января. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что массовая вакцинация в регионе началась 18 января.

"В ближайшее время ожидаем поступления в регион более 151 тысячи доз вакцины. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы открыли запись на вакцинацию для всех желающих на сайте Минздрава. Кроме того, можно заявить о желании сделать прививку в районных поликлиниках. Количество пунктов вакцинации с каждым днем увеличивается. Сейчас их уже 50", - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Всего на бесплатную вакцинацию уже подано 27 430 заявок.

Как пояснил Давид Мелик-Гусейнов, сдавать анализ на антитела перед вакцинацией не нужно. Достаточно того, чтобы у человека в период вакцинации не было признаков респираторных или вирусных заболеваний.

"Вакцинация - важная мера для защиты здоровья и для профилактики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, наше медучреждение уже сделало 2 аппликации вакцины "Спутник-V" 75 медикам: у всех нормальное самочувствие", - рассказала главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Инна Кондратьева.

По ее словам, с 18 января организована вакцинация еще 80 врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Нижегородской области проводится в добровольном порядке. Направление от врача получать не нужно, но любой вакцинации, в том числе и от новой коронавирусной инфекции, обязательно предшествует консультация врача. Переболевшим COVID-19 можно сделать прививку через 6 месяцев после выздоровления, а контактировавшим с больными - через 14 дней после контакта, если не произошло заражение.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцах.