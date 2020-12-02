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Общество

Владельцу нижегородского "Мытного рынка" предложили разработать новый проект

19 января 2021 11:54  [109] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владельцу "Мытного рынка" Вагану Багдасаряну предложили разработать новый проект развития. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

С таким предложением выступил председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов. Он направил в ООО "Мытный рынок" предложение об организации архитектурного конкурса. Однако, ответа пока не получил.

В настоящее время Вагану Багдасаряну предложено откорректировать проектное решение объекта и представить на рассмотрение Архитектурного совета.

Напомним, в середине октября Мытный рынок закрыли на три месяца. Это было связано с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19.

Также в августе прошлого года, по итогам инспекционного объезда Нижегородского района, Глеб Никитин раскритиковал работу Мытного рынка, считая, что рынок "застрял" в 90-х годах. Как тогда сообщал владелец площадки Ваган Багдасарян, он хотел приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории. Позднее выяснилось, что он планирует построить на его месте торговый центр с подземной парковкой и рестораном. Разрешение на строительство здания ему было выдано еще в 2011 году и действует до 2023 года.

Ранее директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова рассказала, что верхняя отметка кровли здания, которое хочет построить собственник на месте существующего рынка – 20 метров. В качестве благоустройства собственник предлагает асфальто-бетонное покрытие, а материалы отделки керамогранит.

Она добавила, что проект не проходит по градостроительным нормам и нормам противопожарной безопасности. Также "есть очевидная угроза близлежащим памятникам архитектуры".

Cобственник также заявлял, что на месте Мытного рынка может появиться сельскохозяйственный рынок.

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Теги:
Реставрация Рынок Строительство
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