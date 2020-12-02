Более 2 тысяч нижегородцев пришли на крещенские купания, обошлось без ЧС

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2 250 тысяч нижегородцев пришли на крещенские купания. Об этом сообщили в МКУ "ГОЧС".
Помощь спасателей во время купаний не потребовалась, рассказали в управлении. В этот раз обошлось без происшествий.
Всего было оборудовано 60 водоемов для купаний, из них 6 - в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на Гребном канале в Нижнем Новгороде традиционно было много желающих окунуться.
Был развернут городок жизнеобеспечения. В него вошли два пневмокаркасных модуля, в которых расположились отапливаемые мужская и женская раздевалки. Было развернуто освещение с помощью световых башен, организована связь.
Заблаговременно был развернут водолазный пост.
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