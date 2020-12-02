Более 2 тысяч нижегородцев пришли на крещенские купания, обошлось без ЧС Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

2 250 тысяч нижегородцев пришли на крещенские купания. Об этом сообщили в МКУ "ГОЧС".

Помощь спасателей во время купаний не потребовалась, рассказали в управлении. В этот раз обошлось без происшествий.

Всего было оборудовано 60 водоемов для купаний, из них 6 - в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на Гребном канале в Нижнем Новгороде традиционно было много желающих окунуться.

Был развернут городок жизнеобеспечения. В него вошли два пневмокаркасных модуля, в которых расположились отапливаемые мужская и женская раздевалки. Было развернуто освещение с помощью световых башен, организована связь.

Заблаговременно был развернут водолазный пост.