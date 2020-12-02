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Общество

Треть всех переводов клиенты ВТБ совершают через СБП

19 января 2021 13:37  [75] Общество

По итогам 2020 года транзакции клиентов ВТБ через Систему быстрых платежей заняли 33% от общего числа переводов. В пресс-службе банка отметили, что всего за год клиенты ВТБ совершили в рамках СБП 24,5 млн переводов на 151,8 млрд рублей, что более чем в 15 раз превышает результат за 2019 года.

За 2020 год число пользователей СБП в ВТБ выросло в 7 раз, превысив 2,5 млн человек. Рекордным месяцем по объему операций стал декабрь, когда клиенты совершили 6,3 млн исходящих переводов на 38 млрд рублей. По сравнению с ноябрем спрос на СБП вырос у клиентов ВТБ в 1,5 раза, а с начала года – почти в 20 раз. Средний чек переводов в СБП составляет около 6 тыс. рублей.

"Доля СБП в общем числе переводов среди наших клиентов стала резко расти во второй половине прошлого года – еще в мае она не достигала и 10%, в октябре превысила четверть, а сейчас составляет уже треть. Это самый удобный и надежный способ перечисления денег из одного банка в другой, поэтому мы уверены, что его востребованность со стороны клиентов продолжит расти и в ближайшие годы обгонит по объему переводы с карты на карту", – комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. С 18 января ВТБ значительно увеличил лимиты на переводы в СБП. В настоящее время максимальная сумма для клиентов ВТБ составляет 150 тысяч рублей за одну операцию, ежемесячный лимит – 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тысяч рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.

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Теги:
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