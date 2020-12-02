Учения на полигоне Мулино в 2020 году
Жителей Дзержинска предупредили о стрельбах на близлежащих полигонах Мулино и Смолино 19 января 2021 года. Информацию об этом сообщила администрация города.
Так учения в Мулино проходят сегодня с 9:00 до 15:00 и с 20:00 до 1:00, в Смолино с 11:00 до 17:00.
Звук стрельбы может быть слышен на территории городского округа.
"Просим соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию" - попросили в администрации.
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