"Жизнь на селе меняется к лучшему, если там развивается производство", - Евгений Люлин Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 18 января 2021 года с рабочим визитом посетил завод АО "Ильино-Заборское" в городском округе Семёновский. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Завод входит в десятку лучших хозяйств Нижегородской области и активно участвует в региональных программах по реконструкции и строительству животноводческих помещений, привлечению новых кадров на производство. Также предприятие особое внимание уделяет привлечению новых кадров на производство.

"Жизнь на селе меняется к лучшему, если там развивается производство. Совершенно другие условия на животноводческом комплексе, который является основой всего сельхозпроизводства. Строится современное жилье, появляются новые небольшие микрорайоны, в скором времени начнётся газификация посёлка, а так же пройдёт установка централизованной системы водоотведения, водоснабжения и очистки – все на самом высоком уровне. Кроме того, строятся спортивные объекты, реконструируют Дворец культуры. Все это делается на основе федеральной программы "Комплексного развития сельских территорий". Год назад, когда предприятие праздновало свой юбилей, мы договорились с руководителем завода Алексеем Степановым, что я помогу ему войти в эту программу. Для этого были приложены все совместные усилия. На сегодняшний день сельские жители получают не только достойные условия для работы, но и для проживания. Средняя зарплата работников составляет более 32 тысяч рублей. Это очень достойно", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как отметил глава администрации Семеновского городского округа Николай Носков, экономическая и социальная сферы являются наиболее важными в развитии сельских территории.

"На мой взгляд, успех территории складывается из двух составляющих – это экономика и социальная сфера. Что касается экономики, то завод АО "Ильино-Заборское" служит примером наиболее динамично развивающегося хозяйства. Тут 200 рабочих мест, хорошая зарплата. А вот социальная сфера – это, в конечном счете, работа нашего округа, и мы стараемся комплексно развивать ее. У людей должны быть комфортные условия для проживания. На эти цели в 2021 году запланировано 6 проектов на общую сумму около 300 млн рублей из федерального бюджета. К осени все планируемые работы должны быть завершены", - сказал Николай Носков.

Глава округа также отметил, что в 2021 году будет отремонтирована дорога от Семенова до Ильино-Заборского. Длина этого участка составляет 15 км.

В свою очередь, руководитель АО "Ильино-Заборское" Алексей Степанов добавил, что для привлечения новых кадров на предприятие уже в 2019 году 7 семей получили сертификаты на строительство жилья, а в 2020 году заселились в новые дома. Работа в этом направлении продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что 15 животноводческих объектов введены в строй в Нижегородской области в 2020 году, в том числе АО "Ильино-Заборское".