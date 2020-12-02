"Красное Сормово" построило четвертый сухогруз для компании из Ростова-на-Дону Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построил четвертый из девяти предусмотренных контрактом сухогрузов проекта RSD59 для судоходной компании ООО "Альфа" из Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской судоверфи.

Спуск сухогруза "Виктор Андрюхин" состоится 20 января 2021 года. После этого судно будет достраиваться на воде, весной 2021 года пройдет ходовые испытания и будет передано заказчику.

Напомним, что строительство этих девяти сухогрузов осуществляется по опционному контракту с "Государственной транспортной лизинговой компанией". Опцион на заключение договоров по строительству 20 сухогрузов проекта RSD59 стороны подписали в середине сентября 2019 года. В конце декабря в рамках этого опциона было заключено соглашение на строительство первых девяти сухогрузов для ООО "Альфа".

СПРАВКА:

Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

Виктор Андреевич Андрюхин (1936-2019) – потомственный казак из рода атаманов Кубанского казачьего войска, уроженец станицы Новопокровская Краснодарского края, член КПСС с 1964 года. В рядах Советской Армии проходил срочную службу в Дальневосточной военном округе. С 1951 года работал кузнецом в родной станице в центральных мастерских совхоза "Новопокровский". Избирался депутатом местного совета, народным заседателем, членом группы народного контроля, профсоюзного и местного комитета, принимал участие в районных партийных конференциях. Был удостоен звания "Ветеран труда", награжден также нагрудными знаками и медалями. Вышел на пенсию в 1987 году.