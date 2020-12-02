Обыски прошли у директора бюджетного учреждения в Дзержинске Общество

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Обыски прошли у директора бюджетного учреждения в Дзержинске. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 19 января 2021 года.

Подозреваемая в мошенничестве задержана, возбуждено уголовное дело. Изъята необходимая для следователей документация.

По версии следствия, в 2019-2020 годах она вносила недостоверные данные в официальные документы по учету рабочего времени подчиненных сотрудников и похитила необоснованно начисленную заработную плату на сумму 300 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемая будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.

В группе ВКонтакте представитель администрации Дзержинска также сообщает, что задержана директор МБУ "Центр патриотического воспитания "Отечество". В адрес администрации города не поступало запросов по предоставлению информации о работе директора этого учреждения.