Депутаты комитета ЗС НО поддержали увеличение господдержки АПК в 2021 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области поддержали увеличение господдержки АПК на заседании 19 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, объем господдержки сельского хозяйства в Нижегородской области достигнет 4,5 млрд рублей в 2021 году. Это средства на поддержку производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В целом на реализацию государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" за счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено 5,2 млрд рублей.

На что пойдут деньги

Средства федерального бюджета, в частности, будут направлены:

1) в рамках "компенсирующей" субсидии на поддержку

• собственного производства молока - 257,8 млн рублей;

• племенного животноводства - 85,7 млн рублей;

• элитного семеноводства - 60 млн рублей;

• сельскохозяйственного страхования - 14,2 млн рублей;

• производства картофеля, овощей, льна и конопли - 4,1 млн рублей.

2) в рамках "стимулирующей" субсидии

• на 1 га посевной площади - 188,9 млн рублей;

• на 1 голову коров молочных и специализированных мясных пород - 26,8 млн рублей;

• на закладку и уход за многолетними насаждениями - 16,5 млн рублей;

• на производство льноволокна и пеньковолокна - 1,1 млн рублей;

• грантовая поддержка семейных ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 48,8 млн рублей;

• субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования - 0,9 млн рублей.

Средства областного бюджета в объеме 2,8 млрд рублей, в частности, будут направлены развитие следующих направлений:

• развитие молочного и мясного скотоводства - 467,5 млн рублей;

• региональная программа льготного кредитования - 327 млн. рублей;

• техническое переоснащение - 249 млн. рублей;

• поддержка овощеводства защищенного грунта - 57,5 млн рублей;

• поддержка кадрового потенциала - 23,1 млн рублей.

В структуре региональной поддержки приоритетным направлением остается поддержка животноводства. На его долю в общем объеме финансирования приходится 45%.

"Мы подробно обсудили, какая поддержка будет оказываться сельскохозяйственным предприятиям в наступившем году. По-прежнему уделяем особое внимание направлениям, связанным с компенсацией процентных ставок по кредитам, кадровой политике, развитию инфраструктуры на селе. Очевидно, что для эффективного развития отрасли создаются и будут создаваться необходимые условия", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область, несмотря на пандемию, получила в 2020 году рекордный урожай зерна.