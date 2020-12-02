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Общество

"Город обретает популярность, когда превращается в "площадку", генерирующую смыслы", - Евгений Люлин

19 января 2021 16:58  [60] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 19 января принял участие в работе Клуба 800, созданного Приволжским филиалом "Российской газеты". Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Клуб 800 является экспертной площадкой, на которой авторитетные нижегородцы регулярно обсуждают вопросы, связанные с подготовкой к юбилею. Встречи клуба проходят два раза в месяц.

За 2020 год в заседаниях Клуба приняло участие несколько десятков экспертов: ученых, людей искусства, руководителей организаций и учреждений, представителей органов власти различного уровня, бизнеса, общественных деятелей, активных граждан. В сегодняшнем заседании также участвовали доктор социологических наук Михаил Теодорович, политолог Сергей Борисов, директор нижегородского филиала "Российской газеты" Александр Сысоев.

Как отметил в своем выступлении Евгений Люлин, юбилей города – это всегда возможность заново его "открыть". Причем не только для иногородних и для иностранцев, но и для самих нижегородцев.

"Город обретает популярность, когда превращается в "площадку", генерирующую смыслы. Эти смыслы генерируем мы с вами – эксперты, журналисты, политики, общественные деятели, активные граждане", - отметил Евгений Люлин.

"У большинства людей Нижний Новгород вызывает яркие ассоциации – Нижегородский Кремль, Дмитриевская башня, храмы, памятники, история, традиции. Безусловно, наш город имеет великое прошлое, но хотелось бы, накануне его 800-летия, повернуть смысловой тренд из прошлого в будущее. Нижний – это не только город-музей, но и мощнейший промышленный центр", - подчеркнул Евгений Люлин.

По его словам, в преддверии 800-летия города "мы с вами должны напоминать людям о том, что промышленный и научный потенциал Нижнего Новгорода и области был создан трудом наших современников и нескольких предшествующих нам поколений". "При всем глубочайшем уважении к истории нашего города, считаю, что именно этим мы можем и должны сегодня гордиться! Потому что наука и промышленность – это основа экономики, это залог нашего благополучия в будущем!" - добавил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Юбилеи и праздники
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