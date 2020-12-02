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Общество

Свалку ликвидировали в Канавинском районе

19 января 2021 16:41  [29] Общество

Свалку ликвидировали в Канавинском районе. Об этом сообщили в минэкологии по итогам совместной с ГЖИ проверки.

Свалку убрали у контейнерной площадки по улице Фонвизина в частном секторе. Вывезено 80 кубометров мусора. Мусор накопился из-за сброса отходов в неположенном месте.

Как пояснили в Минэкологии региона, сообщение о проблеме поступило в ведомства в ходе работы онлайн-приемной. Жители близлежащих домов жаловались на то, что неизвестные люди оставляли там мусор.

"Проблемы такого характера могут решаться только совместными усилиями. Региональный оператор отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров в соответствии с согласованным графиком вывоза и подбирает выпавшие из контейнера в момент погрузки отходы. За содержание и благоустройство, а также за организацию контейнерных площадок в соответствии с санитарными правилами и нормами, в том числе за обеспечение площадок всеми необходимыми емкостями для сбора ТКО отвечает собственник. На территории многоквартирных домов это домоуправляющие компании, в частном секторе – районная администрация", - пояснил представитель министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Еняшев.

"Отходы должны находиться строго в отведенных для них отсеках. Нельзя складировать их за пределами контейнерной площадки. Размещение отходов вне отведенных для этого мест является нарушением природоохранного законодательства. Для привлечения нарушителей к ответственности необходимо зафиксировать момент сброса отходов и номер машины, из которого он производится. В противном случае доказать факт нарушения невозможно, и убирать придется не образователю отходов, как положено, а собственнику участка: в частном секторе это муниципалитет, в МКД – ДУК", - рассказала руководитель Заречного отдела ГЖИ Нижегородской области Екатерина Соловьева.

Напомним, всего в Канавинском районе до конца января региональный оператор должен ликвидировать 29 несанкционированных свалок. На данный момент в районе ликвидировано 18 свалок, которые были зафиксированы в ноябре прошлого года. Осталось вывезти еще 8, работы должны завершиться к концу недели.

Ликвидация несанкционированных свалок — одна из задач национального проекта "Экология", реализация которого в рамках указа президента Владимира Путина началась в стране в 2019 году.

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Теги:
Канавинский район Свалки
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