Нижегородская детская поликлиника получила ЛОР-комбайн Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская детская поликлиника №32 Ленинского района получила ЛОР-комбайн по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2020 году медучреждению была выделена субсидия в рамках федеральной программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", а также регионального софинансирования на приобретение нового оборудования. Его стоимость составила около 1 млн рублей.

"Современный ЛОР-комбайн - это новое поколение оборудования, которое объединяет в себе все последние достижения в данном направлении медицины. Сегодня оно уже широко используется в отоларингологических отделениях. Благодаря применению нового прибора мы сможем сделать качественный шаг вперед в лечении детских ЛОР-заболеваний в условиях амбулаторий и стационаров", - рассказала главный врач поликлиники Марина Щербакова.

Ранее ЛОР-комбайн был закуплен для дзержинской детской поликлиники №10.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина.

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение" на средства федерального и областного бюджетов для медучреждений региона приобретены рентгеновские цифровые аппараты, современные аппараты ультразвукового исследования, ЛОР-комбайны, оборудование для офтальмологических кабинетов и другое оборудование.