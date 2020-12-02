Нижегородская детская поликлиника получила ЛОР-комбайн

Нижегородская детская поликлиника №32 Ленинского района получила ЛОР-комбайн по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 2020 году медучреждению была выделена субсидия в рамках федеральной программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", а также регионального софинансирования на приобретение нового оборудования. Его стоимость составила около 1 млн рублей.
"Современный ЛОР-комбайн - это новое поколение оборудования, которое объединяет в себе все последние достижения в данном направлении медицины. Сегодня оно уже широко используется в отоларингологических отделениях. Благодаря применению нового прибора мы сможем сделать качественный шаг вперед в лечении детских ЛОР-заболеваний в условиях амбулаторий и стационаров", - рассказала главный врач поликлиники Марина Щербакова.
Ранее ЛОР-комбайн был закуплен для дзержинской детской поликлиники №10.
Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина.
Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение" на средства федерального и областного бюджетов для медучреждений региона приобретены рентгеновские цифровые аппараты, современные аппараты ультразвукового исследования, ЛОР-комбайны, оборудование для офтальмологических кабинетов и другое оборудование.
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