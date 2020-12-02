Свет и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 20 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Дело в том, что на сетях проводятся плановые работы.

Под отключение попали дома №№1,3,5,7 по ул. 50-летия Победы. Холодное водоснабжение будет отключено там до 17:00.

А также дома №№2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/6,4 по ул. Дьяконова. Их жители останутся без света с 13:00 до 22:00.