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Общество

ЕРКЦ информирует об отмене моратория на поверку счетчиков тепла и горячей воды

20 января 2021 10:38  [1] Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает жителям Дзержинска, Кстова и Кстовского района, что с января 2021 года индивидуальный прибор учета (ИПУ), срок поверки которого истек после 1 апреля 2020 года, считается вышедшим из строя.

В компании пояснили, это связано с тем, что 31 декабря прошлого года завершилось действие моратория на поверку бытовых счетчиков, введенного в начале пандемии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Временно ресурсоснабжающие и управляющие компании принимали показания всех приборов, в том числе своевременно не поверенных.

Таким образом, в квитанции ЕРКЦ с января текущего года гражданам, которые не осуществили поверку или замену старого счетчика, плата за коммунальные услуги будет выставляться по среднемесячному объему потребления в течение трех месяцев. Далее – по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента 1,5.

Компания напоминает, что счетчики горячего водоснабжения имеют межповерочный интервал, по окончании которого требуется их обязательная поверка. Обязанность следить за его соблюдением лежит на самих жителях в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.12.2020) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов").

Дата окончания межповерочного интервала ИПУ указана в квитанции ЕРКЦ, а также в Личном кабинете на сайте компании (http://www.erkc-dzr.ru). Задать вопрос, касающийся срока действия счетчика, можно также по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.

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Теги:
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