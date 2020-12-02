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Общество

ЛУКОЙЛ помог отремонтировать детсад в Кстове

20 января 2021 10:50  [82] Общество

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ помог отремонтировать детсад в Кстове. Как сообщили в ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегорднефтеоргсинтез",15 января в детском саду № 9 "Рябинушка" состоялась приемка ремонтных работ, выполненных в отдельно стоящем здании хозяйственного блока при поддержке компании "ЛУКОЙЛ".

Оценить качество ремонта приехал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегорднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Детский сад №9 был построен в городе одним и самых первых в 1954 году. В процессе деятельности основной корпус учреждения периодически обновлялся. Здание хозблока, где находится прачечная, помещение для сушки, глаженья белья и кладовая хозяйственного назначения за этот период ни разу не ремонтировалось. В данных помещениях присутствовал запах сырости, на стенах образовалась плесень - находиться и работать там сотрудникам было небезопасно.

В рамках благотворительной программы компании "ЛУКОЙЛ" в здании в кратчайшие сроки были выполнены необходимые ремонтные работы, после чего в данных помещениях обеспечены чистота и комфорт, а также соблюдены все требуемые нормы и правила.

"Детский сад - это место, в котором должно быть уютно и воспитанникам, и персоналу, куда хочется приходить. Этот детский сад - единственный в нашем городе с круглосуточным пребыванием, а это значит, что просто необходимо организовать все условия достойного пребывания вне стен родного дома для самых маленьких жителей нашего города. Считаю, что наша задача, - обеспечить выполнение всех требований для полноценного развития личности, поэтому мы продолжим поддерживать наши образовательные учреждения и в 2021 году" - отметил Антон Гребень.

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Теги:
Детсады ЛУКОЙЛ Ремонтные работы
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