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Общество

Депутаты ЗС НО предложили ужесточить закон из-за свалок строительного мусора

20 января 2021 12:41  [71] Общество

Депутаты ЗС НО предложили ужесточить закон из-за накопленных отходов строительства и сноса. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию 20 января 2021 года депутаты обсудили изменения в проект закона.

Большая часть строительного мусора – ценные вторичные ресурсы – бой кирпича, бетона, лом черных и цветных металлов. Всё это требует правильной транспортировки и переработки.

Изменения нужны для четкой регламентации и урегулирования сферы обращения с отходами строительства и сноса, вовлечения строительных отходов в систему рециклинга.

Кроме того, вносимыми изменениями закрепляется положение о том, что транспортирование отходов строительства и сноса будет осуществляться на основании разрешений на их перемещение, которое будет выдаваться органом МСУ. Это позволит отслеживать движение отходов со строительной площадки и не допускать их несанкционированного размещения в неустановленных местах.

"Надо сделать все, чтобы не было никаких лазеек в законодательстве, позволяющих недобросовестному бизнесу вести подобную предпринимательскую деятельность. Надо понимать, что несанкционированные свалки - преступный криминальный бизнес, который надо уничтожать, не давая возможности развернуться. Все мы помним свалку "Родник", которая нанесла серьезный ущерб экологии, пострадали и живущие в садовом товариществе люди. Они буквально были вынуждены жить на месте строительных отходов", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

Свалка в садовом некоммерческом товариществе "Родник" – территория в Советском районе Нижнего Новгорода, на которую с 2007 года свозились разные строительные отходы.

Напомним, площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Владельцами большинства участков являются пять физических лиц.

Ранее нижегородские полицейские задержали четырех подозреваемых в организации несанкционированной свалки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Родник". По заключению экспертов, своими действиями обвиняемый нанес жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.

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Теги:
Законодательное собрание Законодательство Свалки
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