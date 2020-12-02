Нижний Новгород рассчитывает выплатить кредиторскую задолженность до 1 февраля Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода рассчитывает выплатить кредиторскую задолженность до 1 февраля. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин в ходе заседания бюджетной комиссии Гордумы 20 января 2021 года.

По состоянию на 1 января, задолженность составляла 32,3 млн рублей. В том числе, 19,2 млн рублей - это долг за содержание и ремонт дорог, 7,4 млн рублей - за коммунальные услуги, 5,6 млн рублей - за прочие работы и 100 тысяч рублей - за приобретение оборудования.

Юрий Мочалкин отметил, что в последние годы размер кредиторской задолженности значительно снизился. Для сравнения, в 2017 году кредиторская задолженность составляла 896,3 млн рублей, а в 2020 году - 445,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород с начала 2020 года привлек в коммерческих банках 9,3 млрд рублей.