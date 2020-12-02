Кинотеатры "Синема парк" в Нижнем Новгороде могут быть закрыты Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кинотеатры "Синема парк" в России могут быть закрыты. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина руководителю администрации президента Антону Вайно.

В письме говорится, что "Синема парк" "рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков".

Ранее, по информации источника "Ведомостей" банк непрофильных активов "Траст" списал со счетов киносети 450 млн рублей новогодней выручки в счет погашения долга, а также подал в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд рублей процентов по кредитам к владельцу объединенной киносети — бизнесмену Александру Мамуту, который выступал поручителем.

"Поскольку у группы компаний "Синема парк" отсутствуют денежные средства на текущие расходы, банкротство – неминуемый сценарий развития событий", — говорится в письме Олега Березина, который указывает на то, что банкротство не отвечает тем целям, которые государство определило в качестве приоритетных во время сложного экономического периода.

В настоящее время "Синема парк" управляет 78 кинотеатрами России. В Нижнем Новгороде находится два кинотеатра - в ТРЦ "Фантастика" и ТРЦ "Седьмое небо". Сейчас, согласно информации на сайте, они продолжают свою работу, но в залах 4Dх начали показ фильмов в формате 2D.

В "Синема парк" и компании-акционере "A&NN Investments" НИА "Нижний Новгород" информацию о закрытии кинотеатров комментировать отказались.