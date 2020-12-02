"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 января 2021 14:55  [53] Новую школу построят в Чкаловске взамен устаревшего здания
20 января 2021 14:24  [75] ЗС НО предложило ужесточить федеральный закон об утилизации опасных медотходов
20 января 2021 14:19  [76] Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует в 2,7% нижегородских школ и детсадов
20 января 2021 13:59  [86] Кинотеатры "Синема парк" в Нижнем Новгороде могут быть закрыты
20 января 2021 13:43  [88] Банк "Открытие" внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества
20 января 2021 13:33  [54] Грязный снег вывозили в Анкудиновский лес Нижнего Новгорода
20 января 2021 13:09  [110] Осужденные нижегородки представили яркие шедевры живописи
20 января 2021 12:58  [132] Эпидпорог по ОРВИ среди нижегородцев превышен на 18%
20 января 2021 12:41  [117] Депутаты ЗС НО предложили ужесточить закон из-за свалок строительного мусора
20 января 2021 12:28  [429] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 20 января
Общество

Кинотеатры "Синема парк" в Нижнем Новгороде могут быть закрыты

20 января 2021 13:59  [86] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кинотеатры "Синема парк" в России могут быть закрыты. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина руководителю администрации президента Антону Вайно.

В письме говорится, что "Синема парк" "рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков". 

Ранее, по информации источника "Ведомостей" банк непрофильных активов "Траст" списал со счетов киносети 450 млн рублей новогодней выручки в счет погашения долга, а также подал в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд рублей процентов по кредитам к владельцу объединенной киносети — бизнесмену Александру Мамуту, который выступал поручителем.

"Поскольку у группы компаний "Синема парк" отсутствуют денежные средства на текущие расходы, банкротство – неминуемый сценарий развития событий", — говорится в письме Олега Березина, который указывает на то, что банкротство не отвечает тем целям, которые государство определило в качестве приоритетных во время сложного экономического периода.

В настоящее время "Синема парк" управляет 78 кинотеатрами России. В Нижнем Новгороде находится два кинотеатра - в ТРЦ "Фантастика" и ТРЦ "Седьмое небо". Сейчас, согласно информации на сайте, они продолжают свою работу, но в залах 4Dх начали показ фильмов в формате 2D.

В "Синема парк" и компании-акционере "A&NN Investments" НИА "Нижний Новгород" информацию о закрытии кинотеатров комментировать отказались.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Кинотеатры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph