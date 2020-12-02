ЗС НО предложило ужесточить федеральный закон об утилизации опасных медотходов Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ЗС НО предложило ужесточить федеральный закон об утилизации опасных медицинских отходов. На заседании комитета Законодательного собрания по экологии 20 января депутаты обсудили проект обращения к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о необходимости нормативного правового урегулирования сферы обращения с медицинскими отходами.

Попав на контейнерные площадки, полигоны, свалки, необеззараженные отходы становятся опасными для населения. Особенно в период пандемии коронавируса.

Кроме того, отсутствует система учета перемещения медицинских отходов и отчетности при обращении с ними, в результате чего уполномоченные органы не располагают информацией об обезвреживании, утилизации и размещении медицинских отходов. По разным оценкам, медицинские отходы составляют 1-2% от общего объема отходов, образующихся в России.

Большая часть медицинского мусора в России утилизируется путем захоронения на полигонах вместе с другими отходами. Этот метод требует высоких транспортных затрат, расходов на обеззараживание, изменение физической формы отходов, а полигоны требуют больших территорий отчуждения и хорошей системы контроля и защиты.

"Сегодня сложилась ситуация, при которой медицинские отходы, утратившие свою эпидемиологическую и токсикологическую опасность после соответствующей обработки и обезвреживания утилизируются на объектах размещения, предназначенных для твердых коммунальных отходов, без оформления соответствующей разрешительной документации и без внесения платы за негативное воздействие. При этом учет таких отходов не ведется и их обращение фактически выведено из-под надзора государственных экологических служб. Такая ситуация влечет потери бюджета и создает возможность злоупотреблений при захоронении медицинских отходов под видом ТКО. Еще одна проблема заключается в том, что российское законодательство не лицензирует деятельность компаний, которые занимаются обезвреживанием и размещением медицинских отходов. Исключения сделаны только для компаний, занимающихся отходами классов Г и Д. Это токсикологические и радиоактивные отходы. В то время как основная масса медицинских отходов, это отходы класса Б", - пояснил председатель комитета законодательного Собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

Депутаты регионального парламента предлагают оптимизировать законодательство об отходах производства и потребления. Также, по мнению законодателей, необходимо принять меры по созданию единой системы учета перемещения медицинских отходов и отчетности при обращении с ними.

Напомним, медсестра пошла под суд по делу о найденных в лесу Дзержинска вакцин от гриппа. В августе прошлого года суд уже оштрафовал больницу № 2 Дзержинска на 150 тысяч рублей из-за обнаружения этих вакцин.