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Бизнес

Банк "Открытие" профинансирует "Евроинвест Девелопмент" на 8 млрд рублей

20 января 2021 15:02  [28] Бизнес

Фото: с сайта oficial-zhk.ru

Банк "Открытие" заключил с группой компаний "Евроинвест Девелопмент" сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу. В пресс-службе банка пояснили, что в рамках соглашения компания "Евроинвест Благодатная", которая осуществляет строительство жилого комплекса бизнес-класса "ID Парк Победы", получит кредитные средства на сумму свыше 8 млрд рублей.

"Сделка с группой компаний "Евроинвест Девелопмент" – еще одно знаковое достижение банка "Открытие" на высококонкурентном рынке проектного финансирования Санкт-Петербурге, опережающее развитие на котором является нашей стратегического целью, – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие" Михаил Иоффе. – В 2021 году мы продолжим предлагать застройщикам и девелоперам выгодные условия и индивидуальный финансовый сервис и планируем кратно увеличить объем сделок с использованием счетов эскроу".

"Одним из основополагающих факторов для покупателей квартир является надежность компании-застройщика, а также ее финансовая устойчивость. Развитие сотрудничества с банком "Открытие" – еще один шаг в укреплении этих качеств "Евроинвест Девелопмент". Рады, что нашим партнером стал банк "Открытие", который устойчиво развивается и последовательно наращивает экспертизу в области финансирования строительных проектов", – отметил генеральный директор "Евроинвест Девелопмент" Станислав Данелян.

Жилой комплекс "ID Парк Победы" состоит из шести многоквартирных домов со встроенной подземной автостоянкой, детским садом и школой общей жилой площадью 50 тысяч кв. м. Строительство жилых корпусов будет осуществляться в рамках трех очередей.

Срок ввода в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса запланирован на 4 квартал 2023 года, срок ввода второй и третьей очередей жилого комплекса – на 3 кв. 2024 года.

СПРАВКА:

"Евроинвест Девелопмент" – структурное подразделение многопрофильного холдинга "Евроинвест", с 1992 года ведущего деятельность по развитию земельных участков, комплексному инженерному обеспечению территорий, теплоэнергетике, проектированию, строительству и эксплуатации коммерческой недвижимости и жилых зданий, а также управлению венчурным фондом. Является одним из признанных лидеров в сфере строительства жилья комфорт- и бизнес-класса.

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Теги:
Банки Соглашение Строительство
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