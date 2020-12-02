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Общество

Санавиацию задействовали в Нижегородской области в 2020 году почти каждый день

20 января 2021 15:33  [87] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Санавиацию задействовали в Нижегородской области в 2020 году почти каждый день. За 366 дней было выполнено 292 вылета, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В больницы Нижнего Новгорода из районов было эвакуировано 280 пациентов, в том числе 26 детей.

Транспортировка больных осуществляется на вертолете "Ансат", оснащенном всем необходимым для жизнеобеспечения медицинским оборудованием. Как отметил главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, санитарная авиация расширяет возможности межбольничной эвакуации и сокращает время ожидания необходимой пациенту медпомощи.

"Так, например, вертолетом санитарной авиации в Шахунскую ЦРБ был доставлен нейрохирург для проведения экстренной операции пациенту с субарахноидальным кровоизлиянием. А в Ардатовскую ЦРБ – комбустиолог, который осмотрел пациента с обширными термическими ожогами и рекомендовал срочно эвакуировать его в нижегородскую клинику. И таких случаев - десятки", - рассказал Михаил Созонов.

Напомним, санитарная авиация в регионе развивается в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Добавим, что несколько вертолетных площадок рядом с больницами планируется оборудовать в Нижегородской области.

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Теги:
Авиаперевозки Здравоохранение
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