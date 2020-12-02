Собственные доходы Нижнего Новгорода впервые с 2008 года исполнены в полном объеме Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Собственные доходы Нижнего Новгорода впервые с 2008 года исполнены в полном объеме. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе заседания бюджетной комиссии Гордумы 20 января 2021 года.

При плане в 15,6 млрд рублей в бюджет поступило 15,8 млрд рублей. С превышением плана были исполнены как налоговые, так и неналоговые поступления.

Город также в полном объеме исполнил расходные обязательства.

"Проведенная работа позволила за 2020 год с снизить кредиторскую задолженность с 445 млн рублей до 32 млн рублей. Минимальная сумма кредиторской задолженности освобождает городской бюджет 2021 года от дополнительной нагрузки и позволяет распределять запланированные ресурсы на решение текущих задач – поддержание и развитие социальной сферы, реализацию национальных проектов в Нижнем Новгороде, подготовку к празднованию 800-летия города и дальнейшую модернизацию городского хозяйства", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода рассчитывает выплатить кредиторскую задолженность до 1 февраля. По состоянию на 1 января, задолженность составляла 32,3 млн рублей. За последние годы размер кредиторской задолженности значительно снизился. Для сравнения, в 2017 году кредиторская задолженность составляла 896,3 млн рублей, а в 2020 году - 445,3 млн рублей.

Напомним, депутаты бюджетной комиссии думы Нижнего Новгорода поддержали очередные изменения в городской бюджет - доходную и расходную часть бюджета планируется увеличить на 1,7 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.