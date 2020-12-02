Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
20 января 2021 17:42  [54] Собственные доходы Нижнего Новгорода впервые с 2008 года исполнены в полном объеме
20 января 2021 16:12  [103] ВТБ: российский рынок привлеченных средств в 2020 году вырос на 1 трлн рублей
20 января 2021 15:18  [102] Более 450 млн рублей направят на организацию бесплатного питания для нижегородских школьников
20 января 2021 14:45  [98] ВТБ Капитал Инвестиции привлекли 160 млрд рублей в ПИФ
20 января 2021 12:50  [125] Нижний Новгород рассчитывает выплатить кредиторскую задолженность до 1 февраля
15 января 2021 17:48  [517] Глеб Никитин рассказал о нижегородских проектах с использованием инфраструктурных облигаций
15 января 2021 14:41  [540] Нижегородская область в 2020 году выплатила по облигациям 13,8 млрд рублей
06 января 2021 11:17  [524] Отбор на получение субсидий по проекту "Автолавки в село" прошли 13 районов Нижегородской области
05 января 2021 09:17  [541] Экономия по госзакупкам 2020 года в Нижегородской составила 1,9 млрд рублей
03 января 2021 10:08  [566] Результаты новой кадастровой оценки начали действовать в Нижегородской области с 1 января
Экономика

Собственные доходы Нижнего Новгорода впервые с 2008 года исполнены в полном объеме

20 января 2021 17:42  [54] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Собственные доходы Нижнего Новгорода впервые с 2008 года исполнены в полном объеме. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе заседания бюджетной комиссии Гордумы 20 января 2021 года. 

При плане в 15,6 млрд рублей в бюджет поступило 15,8 млрд рублей. С превышением плана были исполнены как налоговые, так и неналоговые поступления.

Город также в полном объеме исполнил расходные обязательства.

"Проведенная работа позволила за 2020 год с снизить кредиторскую задолженность с 445 млн рублей до 32 млн рублей. Минимальная сумма кредиторской задолженности освобождает городской бюджет 2021 года от дополнительной нагрузки и позволяет распределять запланированные ресурсы на решение текущих задач – поддержание и развитие социальной сферы, реализацию национальных проектов в Нижнем Новгороде, подготовку к празднованию 800-летия города и дальнейшую модернизацию городского хозяйства", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода рассчитывает выплатить кредиторскую задолженность до 1 февраля. По состоянию на 1 января, задолженность составляла 32,3 млн рублей. За последние годы размер кредиторской задолженности значительно снизился. Для сравнения, в 2017 году кредиторская задолженность составляла 896,3 млн рублей, а в 2020 году - 445,3 млн рублей.

Напомним, депутаты бюджетной комиссии думы Нижнего Новгорода поддержали очередные изменения в городской бюджет - доходную и расходную часть бюджета планируется увеличить на 1,7 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph