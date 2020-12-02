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Общество

Прокуратура предостерегла главврача Кулебакской ЦРБ из-за нарушений прав ребенка-инвалида

21 января 2021 09:33  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Прокуратура предостерегла главврача Кулебакской ЦРБ из-за нарушений прав ребенка-инвалида. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 21 января 2021 года, прокурор внес представление и потребовал устранить нарушения.

Установлено, что маленький сын заявительницы является инвалидом, наблюдается в больнице с диагнозом "муковисцидоз". Федеральным медицинским учреждением ему рекомендованы ингаляции определенным раствором 2 раза в день согласно клиническим рекомендациям.

Мать ребенка-инвалида обратилась в ЦРБ с заявлением о рассмотрении на врачебной комиссии вопроса о назначении сыну указанного раствора.

Однако, в нарушение федерального законодательства на заседании врачебной комиссии больницы в назначении несовершеннолетнему медицинского изделия отказано из-за отсутствия его в перечне медицинских изделий медицинских изделий, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.12.2018 №3053-р.

Ситуация остается на контроле.

Ранее прокуратура потребовала от главврача Вознесенской ЦРБ обеспечить детей-инвалидов Вознесенского района лечебным питанием, им также был поставлен диагноз муковисцидоз.
Прокуратура Сормовского района обязала обеспечить лекарствами ребенка, больного муковисцидозом.

В прошлом году главврачу Павловской ЦРБ было направлено представление прокурора об устранении нарушений закона, связанных с ребенком, больным муковисцидозом.

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Теги:
Дети Медицина и здоровье Прокуратура
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