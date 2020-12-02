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Общество

Нижегородская администрация предложила изменить генплан по участку на Мещере

21 января 2021 09:57  [125] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация предложила изменить генплан относительно ул.Акимова в Канавинском районе. Как сообщается на сайте мэрии, планируется провести общественные обсуждения.

В частности, предлагается изменить зону коммунально-обслуживающих объектов на зону застройки, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков, малого бизнеса, преимущественно ориентированного на автомобилистов, на территории по ул. Сергея Акимова. Какой именно участок улицы имеется ввиду – не уточняется.

Изменения предусмотрены как в генплан, так и правила землепользования и застройки города.

Узнать подробнее о проекте можно в администрации Канавинского района по адресу: ул. Октябрьской Революции, 27 на информационных стендах.

Экспозиция будет открыта с 27 января до 26 февраля (с понедельника по пятницу: с 9 до 12 и с 13 до 17 часов).

Свои замечания на проект можно отправить по электронной почте: info@kan.admgor.nnov.ru.

Напомним, еще год назад были организованы публичные слушания по строительству торгового центра на Мещере. Речь шла об участке в Канавинском районе по ул. Сергея Акимова, напротив домов №№ 42, 43, 48, 55, 56. Территория находится около Борского моста. Там по-прежнему пустырь.

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Теги:
Канавинский район Общественные слушания
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