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Спорт

ЛУКОЙЛ поздравил трехкратного чемпиона Европы по боксу

21 января 2021 10:11  [80] Спорт

Чествование спортсменов состоялось 19 января в кстовской детской школе бокса (ДШБ) ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", сообщили в пресс-службе компании.

Заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" по связям с общественностью, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень поздравил воспитанника ДШБ, завоевавшего титул 3-х кратного победителя Первенства Европы по боксу среди юношей, Сергея Колденкова и его тренера Игоря Ивановича Андреева с заслуженной победой.

Такой выдающийся результат был достигнут впервые за всю историю развития Нижегородского бокса. Первенство Европы проходило в столице Болгарии – Софии с 25 ноября по 2 декабря 2020 года. Организаторы провели соревнования на достойном уровне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В весовой категории до 66 кг, в которой выступал Сергей Колденков, было заявлено 13 участников. Сергей провел 4 боя и, в итоге, стал трехкратным Победителем Европейского Первенства.

От компании "ЛУКОЙЛ" и депутата Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень вручил спортсмену и его тренеру благодарственные письма и памятные сувениры.

"Я горжусь кстовскими спортсменами. Такие значимые победы – это большой вклад в популяризацию не только бокса, но и спорта в целом. Очень рад, что кстовская школа бокса вошла в историю с такими высокими спортивными достижениями. Уверен, что такой пример станет стимулом к занятиям спортом для кстовской молодежи. Желаю воспитанникам школы бокса и их тренерам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, а также ярких побед на благо Нижегородской области!" - отметил Антон Гребень.

СПРАВКА:

Детская спортивная школа бокса (ДШБ) ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" основана в 1993 году. За это время в секции в прямом смысле выросли 222 боксеров-разрядников, 18 из них - кандидаты в мастера спорта России. Воспитанники школы неоднократно становились победителями и призерами областных, всероссийских, республиканских и международных турниров в городах России. Юноши и юниоры, взрослые воспитанники ДШБ становились первыми и призерами в зональных первенствах России, первенствах и чемпионатах Центрального Совета профсоюзов "Россия", Приволжского федерального округа, Федерального агентства России по образованию, ОО РФСО "Локомотив", Вооруженных Сил РФ, Общества "Динамо" и первенстве России.

Сергей Колденков занимается в ДШБ с возраста 7 лет. Впервые он завоевал титул победителя Первенства Европы в 2017 году в г. Вылча (Румыния), а в следующем в 2018 году - в г.Албена (Болгария). Сергей Колденков также 4 раза становился победителем Всероссийского первенства среди юношей. На последних соревнованиях Главной судейской коллегией Сергей признан "Лучшим Боксером сборной России".

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Теги:
Бокс Кстово ЛУКОЙЛ
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