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Общество

Девяносто нижегородских пар зарегистрируют брак в 21 день 21 года 21 века

21 января 2021 10:25  [58] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девяносто влюбленных пар из Нижнего Новгорода планируют зарегистрировать свой брак 21 января 2021 года. Об этом сообщается на странице Главного управления ЗАГС Нижегородской области в соцсети Instagram.

Эта дата считается красивой, потому что включает в себя повторяющиеся числа "21". Именно сегодня 21 день 21 года 21 века.  

В ЗАГСе также отметили, что сегодня во всем мире отмечается День объятий.

Ранее сообщалось, что нижегородцы начали выбирать красивые даты для свадебной регистрации в 2021 году. Речь идет о датах: 21.01.2021, 07.07.2021, 21.08.2021.

Напомним, что по итогам 2020 года в регионе было заключено 16 110 браков и 12 340 разводов. В целом, нижегородцы реже разводились в прошлом году по сравнению с 2019 годом.

СПРАВКА:

День объятий был основан в США в 1986 году. Принято считать, что инициаторами этого праздника были студенты. Люди обнимаются, чтобы поделиться душевным теплом.

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Теги:
ЗАГС Праздники
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