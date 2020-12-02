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Общество

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода

21 января 2021 10:39  [40] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода из-за плановых работ на сетях. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Так в Советском районе без света остались жители дома №1 по ул. Невзоровых. Электроснабжение будет возобновлено только в 16:00.

Кроме того, в домах №11 и №13 на б-р 60-летия Октября временно отключено горячее водоснабжение. Воду дадут в 14:00.

Также сегодня с 11:00 до 12:00 не будет электричества в домах №222 и №226 по пр. Гагарина в Приокском районе. 

Напомним, накануне плановые работы также проводились в Сормовском и Автозаводском районах.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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