Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода из-за плановых работ на сетях. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
Так в Советском районе без света остались жители дома №1 по ул. Невзоровых. Электроснабжение будет возобновлено только в 16:00.
Кроме того, в домах №11 и №13 на б-р 60-летия Октября временно отключено горячее водоснабжение. Воду дадут в 14:00.
Также сегодня с 11:00 до 12:00 не будет электричества в домах №222 и №226 по пр. Гагарина в Приокском районе.
Напомним, накануне плановые работы также проводились в Сормовском и Автозаводском районах.
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