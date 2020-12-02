Взятка в 15 тысяч рублей не помогла нижегородцу откупиться от полицейского Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Взятка в 15 тысяч рублей не помогла нижегородцу откупиться от полицейского. Как сообщили в региональном СУ СК, в отношении 25-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, ночью 19 января, на пр. Ленина сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 2115.

При проверке документов было установлено, что у молодого человека нет водительских прав. Он решил дать взятку в размере 15 тысяч рублей за не составление протокола. Но полицейский деньги не взял.

Расследование по уголовному делу продолжается.