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Взятка в 15 тысяч рублей не помогла нижегородцу откупиться от полицейского. Как сообщили в региональном СУ СК, в отношении 25-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, ночью 19 января, на пр. Ленина сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 2115.
При проверке документов было установлено, что у молодого человека нет водительских прав. Он решил дать взятку в размере 15 тысяч рублей за не составление протокола. Но полицейский деньги не взял.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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