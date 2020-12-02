Нижегородская госохрана ОКН не согласовывала установку пластиковых окон в палатах Олисова Общество

Фото: из соцсети Facebook, Татьяна Нечаева

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставратор палат Олисова в Нижнем Новгороде возможно установил пластиковые окна без разрешения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

"Разрешение на установку оконных блоков в объекте управление не выдавало", - сообщили в ведомстве.

Объект культурного наследия федерального значения предоставлен в безвозмездное пользование Нижегородской епархии.

По заказу епархии ООО "Региональный Инженерный Центр" разработало проект проведения ремонтных работ, а управление выдало разрешение от 14.09.2020 № 32 со сроком действия до 31.12.2021.

Ранее общественность выразила опасения по поводу того, что старинное здание после реставрации потеряет свой внешний вид. В частности, вопросы возникли к установке пластиковых окон.

"Вместо деревянных рам с мелкой расстекловкой (в стиле 17 века) появились пластиковые, в единой раме, да еще поставленные иначе, чем те, после реставрации", - написала на своей странице в соцсети Facebook экскурсовод Татьяна Нечаева.

В УГО ОКН по Нижегородской области рассказали, что в 2009 году реставратору было предложено согласовать проектную документацию и задание на проведение работ на объекте в Управлении Росохранкультуры по Приволжскому федеральному округу. Сделал ли он это, неизвестно. В ведомстве пообещали направить запрос в управление министерства культуры Российской Федерации по ПФО.

Отметим, что нижегородцев также беспокоило, что палаты покрыли оцинковкой, хотя в описании предмета охраны здания крыша должна быть деревянной. Сейчас выяснилось, что это только промежуточный этап работ.

Согласно проектной документации, в целях устранения протечек кровли и ее долговечности в конструкции предусмотрен слой оцинкованной стали, который сверху через воздушную подушку будет покрыт деревянным тесом в 2 слоя. Данная технология применяется для деревянных тесовых кровель, с целью повышения долговечности.

СПРАВКА (Википедия):

Палаты А. Ф. Олисова (Дом Левина) — памятник градостроительства и архитектуры в историческом районе Започаинье (Ильинская слобода) Нижнего Новгорода. Построены в 1676 году. Вместе с церковью Успения Божией Матери составляют архитектурный ансамбль посадской застройки Нижнего Новгорода XVII века.

Род Олисовых берёт начало в XVI веке: Жданко Олисов был земским дьяком и в 1572 году составлял кабальные записи на жителей Нижнего Новгорода. В 1666 году Афанасий Олисов, потомок дьяка, занял должность нижегородского таможенного главы, спустя два года стал крупным поставщиком хлеба в Москву.

В 1672 году Олисов прибыл в Астрахань, где заведовал царскими соляными и рыбными промыслами. Доказательством успешности службы служило то, что он пробыл на должности четыре года, вместо положенного в то время одного года. Царь Алексей Михайлович всецело доверял свои понизовые промыслы нижегородцу, исправно поставлявшему соль, рыбу, икру и вязигу в требуемом количестве в кремлёвский Житный двор. В ночь с 29 на 30 января 1676 года Алексей Михайлович умирает. 16 июня на престол вступил его сын Фёдор III Алексеевич. В ходе придворных интриг, А. Ф. Олисов был отстранён от службы в Астрахани и вызван для личного ответа перед молодым царём в Москву. Подготовившись к отъезду, Олисов собрал крупные наличные ценности для подкупа столичных приказных и освободился от доказательств личного обогащения во время государственной службы. Уехав в Нижний Новгород, он велел приказчику Василию Андрееву распродать всё своё имущество в Астрахани.