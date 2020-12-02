Могильщик умер на нижегородском кладбище накануне, 20 января 2021 года. Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала расследование этого несчастного случая.
Обстоятельства трагедии пока не установлены. Известно только, что он скончался в помещении здания комендантской кладбища "Афонинское". Мужчине было 44 года.
Сейчас проверяется, связана ли смерть непосредственно с выполнением его служебных обязанностей. Ожидается медицинское заключение.
Ранее сообщалось, что "Ново-Сормовское" кладбище планируется расширить на 11 га в 2021 году.
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