Могильщик умер на нижегородском кладбище Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Могильщик умер на нижегородском кладбище накануне, 20 января 2021 года. Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала расследование этого несчастного случая.

Обстоятельства трагедии пока не установлены. Известно только, что он скончался в помещении здания комендантской кладбища "Афонинское". Мужчине было 44 года.

Сейчас проверяется, связана ли смерть непосредственно с выполнением его служебных обязанностей. Ожидается медицинское заключение.

Ранее сообщалось, что "Ново-Сормовское" кладбище планируется расширить на 11 га в 2021 году.