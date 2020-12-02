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Нижегородец потерял полмиллиона рублей на валютной бирже. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 21 января 2021 года, мужчина доверился лжесотруднику инвестиционной компании.
На его номер поступил звонок от неизвестного человека, который предложил поиграть на валютной бирже.
Для участия в торгах мужчине необходимо было установить на свой телефон программу удаленного доступа, что он и сделал.
После этого, все деньги были списаны с карты. Общая сумма материального ущерба составила 498 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Напомним, в Нижегородской области появляются все новые способы мошенничества. К примеру, недавно начали поступать звонки якобы от прокурора.
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