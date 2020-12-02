Нижегородец потерял полмиллиона рублей на валютной бирже Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородец потерял полмиллиона рублей на валютной бирже. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 21 января 2021 года, мужчина доверился лжесотруднику инвестиционной компании.

На его номер поступил звонок от неизвестного человека, который предложил поиграть на валютной бирже.

Для участия в торгах мужчине необходимо было установить на свой телефон программу удаленного доступа, что он и сделал.

После этого, все деньги были списаны с карты. Общая сумма материального ущерба составила 498 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Напомним, в Нижегородской области появляются все новые способы мошенничества. К примеру, недавно начали поступать звонки якобы от прокурора.