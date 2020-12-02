Нижегородки выстроились в огромную очередь из-за распродажи в магазине одежды Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород (Nika Kirsanova)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жительницы Нижнего Новгорода накануне выстроились на одной из центральных улиц в огромную очередь из-за распродажи в магазине одежды. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте.

Один из шоурумов на ул. Малая Покровская объявил большие скидки на женскую одежду и обувь. Это привлекло нижегордок, и они одновременно отправились в магазин.

В соцсети размещено видео, где видно, что в очереди на момент съемки стоят порядка 100 человек. Женщины находятся близко друг к другу.

Отметим, что в настоящее время в Нижегородской области стоят морозы до -12°.

Напомним, что в Нижегородской области запрещены массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. С 13 марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и указом губернатора Нижегородской области, при посещении общественных мест необходимо использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

(видео из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)