Нижегородки выстроились в огромную очередь из-за распродажи в магазине одежды

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Жительницы Нижнего Новгорода накануне выстроились на одной из центральных улиц в огромную очередь из-за распродажи в магазине одежды. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте.
Один из шоурумов на ул. Малая Покровская объявил большие скидки на женскую одежду и обувь. Это привлекло нижегордок, и они одновременно отправились в магазин.
В соцсети размещено видео, где видно, что в очереди на момент съемки стоят порядка 100 человек. Женщины находятся близко друг к другу.
Отметим, что в настоящее время в Нижегородской области стоят морозы до -12°.
Напомним, что в Нижегородской области запрещены массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. С 13 марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и указом губернатора Нижегородской области, при посещении общественных мест необходимо использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
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