Автозаводский дворник получит премию, набрав больше тысячи лайков в соцсети Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Автозаводский дворник получит премию, набрав больше тысячи лайков в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской администрации 21 января 2021 года.

Все началось с того, что жительница района Татьяна Аникина разместила пост в соцсети ВКонтакте о том, как хорошо очищен двор дома № 35 по пр.Ильича. Публикация набрала более тысячи лайков и более 100 комментариев.

"Хочу выразить благодарность нашему дворнику. Я не знаю со скольки он работает, но уже с утра двор чистый. Сегодня такая погода, метель, но он весь в работе, ходил, как "снеговик", бедняжка. И так каждый день. Молодец! Спасибо за чистый двор", - рассказала она.

В управляющей компании обратили внимание на положительные отзывы в соцсетях и решили поощрить дворников, работу которых в период снегопадов оценили жители.

"Думала, что дворнику передадут родственники, что его в социальных сетях заметили. Но то, что столько комментариев, столько отзывов было – не ожидала. Он замечательно чистит двор. Даже не видела, чтобы он просто стоял и отдыхал", - сказала Татьяна Аникина.

Как рассказал сам дворник Александр Щенёв, он начинает чистить двор с 6 утра.

"Каждый дворник должен убирать территорию так, чтобы человек, выходя из подъезда, мог спокойно пройти и не перешагивать по сугробам во дворах", - поделился опытом работы Александр Щенёв.

Отметим, что Автозаводский район в Нижнем Новгороде – самый большой и густонаселенный, здесь проживает четверть всех нижегородцев.

Добавим, что жители города не всегда хвалят жилищников. К примеру, на ул.Бетанкура была замечена не слишком активная работа со стороны дворника. Пожаловались люди и на работу дворников на Московском шоссе, когда те перекладывали снег с одного места на другое.