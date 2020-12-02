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Общество

Московской "Тройкой" теперь можно расплачиваться в нижегородском транспорте

21 января 2021 14:03  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Московской "Тройкой" теперь можно расплачиваться в нижегородском транспорте. Соответствующее соглашение подписано с оператором автоматизированной системы оплаты проезда "Ситикард" по проекту "СберТройка", сообщили в пресс-службе правительства региона 21 января 2021 года.

Под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоялось рабочее совещание по вопросу интеграции двух платежных систем.

"В юбилейный год реализуется немало проектов, повышающих туристическую привлекательность Нижнего Новгорода. Подписанное соглашение дает старт одному из таких проектов, который позволит гостям из столицы оплачивать проезд в нижегородском транспорте привычной им транспортной картой "Тройка", – рассказал Глеб Никитин.

"С картой "Тройка" нижегородцы и москвичи, часто приезжающие в Нижний Новгород, приобретут еще большее количество вариантов оплаты проезда, включая ее виртуальную версию и личный кабинет с возможностью управления балансом. Это еще один шаг для развития единой транспортной инфраструктуры", – отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

На первом этапе проекта будет обеспечен прием "Тройки" пока только в Нижнем Новгороде. Также "Ситикард" планирует обеспечить прием транспортных карт "Тройка" и на терминалах, работающих на всем пассажирском транспорте Нижегородской области.

Напомним, с начала этого года проездные "Ситикард" для нижегородских школьников и студентов стали бессрочными. Речь идет о том, что теперь отменен трехмесячный срок действия электронных проездных на 20, 40 и 60 поездок. Неиспользованные поездки теперь не "сгорают", а действуют неограниченное время.

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Теги:
Льготы Соглашение Транспорт
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