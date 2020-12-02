Организация из Дзержинска оплатила долги после ограничения теплоснабжения Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" возобновил подачу тепловой энергии на объекты ООО ПО "Техноград" (г.Дзержинск). Такое решение было принято после того, как организация-должник полностью погасила задолженность за поставленную тепловую энергию перед ПАО "Т Плюс" в размере 88 тысяч рублей, пояснили в филиале "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно действующему законодательству, неоплата за тепловую энергию является основанием для ограничения/прекращения подачи ресурса. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты поставщик услуги имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с последующим отключением объектов должника с видимым разрывом трубопровода, то есть с демонтажем участка трубы теплоносителя.

В январе 2021 года были направлены уведомления в адрес еще 32 компаний-должников за тепловую энергию о необходимости оперативного погашения задолженности за потребленные ресурсы и о возможном введении в отношении них частичного ограничения подачи тепла за долги. Общая сумма задолженности указанных выше компаний составила 5,2 млн рублей.

"Наша компания намерена продолжать работу с должниками в этом направлении. Оплачивать потребленные ресурсы своевременно в интересах самих клиентов. Ведь если оплата не поступает, то мы вынуждены обращаться в суд и приступать к процедуре отключения услуги", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.