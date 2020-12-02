Организация из Дзержинска оплатила долги после ограничения теплоснабжения

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" возобновил подачу тепловой энергии на объекты ООО ПО "Техноград" (г.Дзержинск). Такое решение было принято после того, как организация-должник полностью погасила задолженность за поставленную тепловую энергию перед ПАО "Т Плюс" в размере 88 тысяч рублей, пояснили в филиале "ЭнергосбыТ Плюс".
Согласно действующему законодательству, неоплата за тепловую энергию является основанием для ограничения/прекращения подачи ресурса. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты поставщик услуги имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с последующим отключением объектов должника с видимым разрывом трубопровода, то есть с демонтажем участка трубы теплоносителя.
В январе 2021 года были направлены уведомления в адрес еще 32 компаний-должников за тепловую энергию о необходимости оперативного погашения задолженности за потребленные ресурсы и о возможном введении в отношении них частичного ограничения подачи тепла за долги. Общая сумма задолженности указанных выше компаний составила 5,2 млн рублей.
"Наша компания намерена продолжать работу с должниками в этом направлении. Оплачивать потребленные ресурсы своевременно в интересах самих клиентов. Ведь если оплата не поступает, то мы вынуждены обращаться в суд и приступать к процедуре отключения услуги", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.
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