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Общество

СOVID-лаборатория открылась на Бору

21 января 2021 16:02  [71] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Еще одна лаборатория для исследований на СOVID-19 открылась в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин 21 января 2021 года.

Лаборатория заработала в Борской центральной районной больнице. Ее мощность составляет 1200 тестов в сутки.

"Создание новой лаборатории позволяет нам сохранять высокий показатель выявляемости заболевания, а значит, повышать эффективность лечения. В целом сейчас на территории региона действуют 20 лабораторий. Их максимальная мощность составляет почти 26 тысяч исследований в сутки", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что регион - один из передовых по количеству исследований на СOVID-19. Всего с начала пандемии проведено почти 2,3 млн тестов.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в ближайшее время дополнительные лаборатории планируется открыть в Кстовской и Павловской ЦРБ, в городской клинической больнице №30 Нижнего Новгорода. На эти цели, с учетом создания лаборатории в Борской ЦРБ, будет направлено более 67 млн рублей: 41 млн – из регионального бюджета, остальные – из благотворительных средств.

По данным на 21 января еще 493 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области. При этом уже 71 938 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 483 человека, а 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 972.

Напомним, что сейчас в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а в ближайшее время - через Госуслуги.

Добавим, что сегодня появилась информация о том, что якобы вакцинированные нижегородцы будут получать документы, или так называемые паспорта с информацией о полученной прививке от коронавируса. Минздрав опровергает эти сведения.

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Теги:
Бор Инфекция Коронавирус
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