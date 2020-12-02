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Бизнес

Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование группе "ГОТЭК"

21 января 2021 16:19  [62] Бизнес

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банк "Открытие" завершил сделку по предоставлению мезонинного финансирования компании из сектора производства гофроупаковки в размере 3,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В результате сделки банк "Открытие" стал основным кредитующим банком Группы предприятий "ГОТЭК". Сделка была структурирована с участием ООО "Открытие Капитал" и использует финансовый инструменты, который позволяет банку участвовать в росте стоимости акционерного капитала группы "ГОТЭК".

Группа предприятий "ГОТЭК" – один из крупнейших производителей гофроупаковки в России и лидер в области инноваций на рынке гофроупаковки.

"Мы рады быть для группы ГОТЭК опорным банком. Благодарим руководство и собственников компании за плодотворное сотрудничество", отметила вице-президент банка "Открытие", директор департамента по работе с клиентами Екатерина Чиркова.

"Для нас это важный новый шаг к более динамичному и инновационному развитию. Надеюсь, что у нас сложатся конструктивные отношения. Мы готовы делиться с банком своей экспертизой в отрасли", - добавил председатель совета директоров группы предприятий "ГОТЭК" Владимир Чуйков.

"Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в промышленном секторе. Она была структурирована одновременно со стратегической сделкой, которую группа Готэк заключила с международным инвестором - датской компанией Brødrene Hartmann. Мы уверены, что наше партнерство с группой "ГОТЭК" будет продуктивным и взаимовыгодным", - резюмировал генеральный директор ООО "Открытие Капитал" Тимур Хамраев.

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Теги:
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