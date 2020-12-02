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Общество

Экспорт продукции АПК из Нижегородской области достиг $250 млн в 2020 году

21 января 2021 16:37  [88] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Экспорт продукции АПК из Нижегородской области достиг $250 млн в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За год нижегородские агропредприятия-экспортеры получили более 300 млн рублей по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Глава региона уточнил, что предприятия агропромышленного комплекса воспользовались государственной поддержкой в виде компенсации части затрат на транспортировку и сертификацию экспортируемой продукции. Кроме того, с целью стимулирования производства экспортоориентированной продукции поддержка была оказана производителям масличных культур, в частности, рапса.

"Реализация экспортного потенциала способствует появлению новых рабочих мест, росту доходов бизнеса и, как следствие, повышению качества жизни населения. Мы продолжим работу по вовлечению наших производителей во внешнюю торговлю, в том числе с использованием господдержки", - отметил Глеб Никитин.

Продукцию на внешние рынки реализовало более 60 компаний. За прошлый год выросли экспортные поставки зерна, муки, рыбы, морепродуктов, сахара, консервированных овощей, алкогольных напитков и другой продукции, рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По данным регионального Минсельхоза, торговыми партнерами организаций АПК Нижегородской области являются 46 стран, в том числе страны дальнего зарубежья: КНР, Латвия, Литва, Польша, Эстония, а также страны евразийского экономического союза - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

В 2021 году общий объем господдержки АПК составит 5,2 млрд рублей.

Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, по итогам 2019 года экспорт продукции АПК составил $241,2 млн, по итогам 2018 года – $212,3 млн.

В начале прошлого года нижегородские предприятия впервые в истории начали поставлять пиво на экспорт.

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Теги:
Сельское хозяйство Экспорт
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