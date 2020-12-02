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Экспорт продукции АПК из Нижегородской области достиг $250 млн в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
За год нижегородские агропредприятия-экспортеры получили более 300 млн рублей по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".
Глава региона уточнил, что предприятия агропромышленного комплекса воспользовались государственной поддержкой в виде компенсации части затрат на транспортировку и сертификацию экспортируемой продукции. Кроме того, с целью стимулирования производства экспортоориентированной продукции поддержка была оказана производителям масличных культур, в частности, рапса.
"Реализация экспортного потенциала способствует появлению новых рабочих мест, росту доходов бизнеса и, как следствие, повышению качества жизни населения. Мы продолжим работу по вовлечению наших производителей во внешнюю торговлю, в том числе с использованием господдержки", - отметил Глеб Никитин.
Продукцию на внешние рынки реализовало более 60 компаний. За прошлый год выросли экспортные поставки зерна, муки, рыбы, морепродуктов, сахара, консервированных овощей, алкогольных напитков и другой продукции, рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
По данным регионального Минсельхоза, торговыми партнерами организаций АПК Нижегородской области являются 46 стран, в том числе страны дальнего зарубежья: КНР, Латвия, Литва, Польша, Эстония, а также страны евразийского экономического союза - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.
В 2021 году общий объем господдержки АПК составит 5,2 млрд рублей.
Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Напомним, по итогам 2019 года экспорт продукции АПК составил $241,2 млн, по итогам 2018 года – $212,3 млн.
В начале прошлого года нижегородские предприятия впервые в истории начали поставлять пиво на экспорт.
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