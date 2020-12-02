"Эй Джи Си БСЗ" инвестировал 2,5 млрд рублей в модернизацию печи для сырьевого стекла Бизнес

Фото: с сайта БСЗ

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Бор, Нижегородская область, с 1997 года входит в состав японского концерна AGC) инвестировало 2,5 млрд рублей в модернизацию производства автомобильных стекол. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.

Реализация проекта стартовала в 2019 году. Речь идет о модернизации печи для выпуска сырьевого стекла, из которого потом выпускаются стекла для автомобильной промышленности.

Напомним, что об этом ранее рассказывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего ежегодного отчета 25 декабря 2020 года.

Он назвал проект "Эй Джи Си БСЗ" одним из крупнейших инвестпроектов, который будет реализован в 2021 году и сопровождаемых Корпорацией развития Нижегородской области.

"Эй Джи Си БСЗ" в настоящее время занимается выпуском автомобильного и полированного стекла, а также оснащением автостекла установочным оборудованием и различными системами.