Глеб Никитин обсудил с Татьяной Голиковой ситуацию с СOVID-вакцинацией в Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой ситуацию с вакцинацией от СOVID-19 в Нижегородской области на встрече в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 21 января 2021 года.

Как сообщил Глеб Никитин, в область поступило более 15 тысяч доз прививок для вакцинации. До конца февраля поступит более 150 тысяч доз. Подготовлено 60 якорных медицинских организаций для проведения вакцинации против COVID-19. Продолжаются мероприятия по подготовке новых пунктов вакцинации, в том числе закупка холодильного оборудования, формирование мобильных пунктов вакцинации.

"Жители региона могут записаться на вакцинацию по телефону, очно или с помощью портала "Госуслуги". Сейчас мы поводим широкую интеграцию портала. На текущий момент на вакцинацию записалось более 30 тысяч человек. Ежедневно записывается до 2 тысяч человек. Интерес высокий", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что в области развернуто 7 775 коек в 72 медицинских организациях. 4 191 койка обеспечена кислородом.

"На сегодняшний день доля свободного коечного фонда – более 27%. Кроме того, в резерве у нас еще почти 1000 коек, которые в настоящее время работают на оказание экстренной и плановой медицинской помощи", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что сейчас в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона или через Госуслуги.

Добавим, что ранее появилась информация о том, что якобы вакцинированные нижегородцы будут получать документы, или так называемые паспорта с информацией о полученной прививке от коронавируса. Минздрав опровергает эти сведения.

Также, еще одна лаборатория для исследований на СOVID-19 открылась на Бору. В целом сейчас на территории региона действуют 20 лабораторий.