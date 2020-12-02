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Общество

День инженерных войск России прошел при участии ЛУКОЙЛ

22 января 2021 10:08  [75] Общество

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень 21 января 2021 года принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню инженерных войск Российской Федерации, которое проходило в 210 Гвардейском Ковельском Краснознамённом межвидовом региональном учебном центре инженерных войск Министерства обороны РФ – в/ч 64120. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Он поздравил коллектив и военнослужащих, а также возложил цветы к мемориальному комплексу воинам-саперам, погибшим при выполнении воинского долга.

"В этот праздничный день желаю всему личному составу и курсантам здоровья, крепости духа, благополучия, мира и успехов в службе на благо России", - сказал в своем приветственном слове Антон Гребень.

В ходе официальной части отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и ценные подарки, а творческие коллективы учебного центра подготовили праздничный концерт. В 2021 году инженерным войскам исполняется 320 лет.

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Теги:
Военные ЛУКОЙЛ
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