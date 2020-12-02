Более 20 домов остались без воды в Нижнем Новгороде 22 января

Более 20 домов остались без холодной воды в Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода 22 января. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
Водоснабжение было временно отключено из-за плановых работ на сетях.
Под отключение попали дома:
- №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по улице Героя Усилова;
- №№ 1, 2, 3 по улице Запрудная;
- №№ 2, 4, 6 по улице Подворная;
- №34 по ул. Кольцевая.
В Канавинском районе воду дадут в 19:00, в Нижегородском - в 20:00.
Напомним, что накануне также частично отключали свет и горячую воду в двух районах Нижнего Новгорода.
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