Банк "Открытие": 68% жителей ПФО готовы платить за высшее образование Общество

Половина опрошенных жителей округа рассматривают возможность взять кредит на обучение в ВУЗе, при этом 29% настаивают на запрете получать высшее образование дистанционно. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие" в преддверии Дня российского студенчества.

64% жителей ПФО в случае необходимости готовы дать детям или же самим получить платное высшее образование, еще 4% уверены, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги. В среднем по России данные показатели составляют 62% и 7% соответственно. Доля респондентов округа, которые не готовы платить за обучение в ВУЗе, составляет 32%.

Одинаковое количество респондентов ПФО – по 49% - либо готовы взять кредит на получение высшего образования, либо не будут этого делать в принципе. Еще 2% жителей уже оформили кредит на эти цели.

Говоря о дистанционном обучении в ВУЗах, опрошенные жители округа оценивают его довольно критически. 77% считают, что на удаленке качество образования ухудшается. Доля тех, кто считает, что "дистант" улучшает качество образования, составляет 5%, еще 18% респондентов ПФО не видят разницы в качестве обучения в очном либо удаленном форматах. При этом 78% жителей округа не столкнулись лично с дистанционным высшим образованием из-за пандемии. 13% столкнулись с удаленкой как родители студентов, 6% как студенты и 2% как преподаватели вузов.

37% респондентов ПФО полагают, что дистанционное высшее образование оправдано только из-за коронавируса и после пандемии его нужно отменять. 26% считают, что онлайн-образование может быть только добровольным дополнением к обычному. 29% жителей округа считают необходимым вообще запретить высшее образование в режиме онлайн. Лишь 8% респондентов ПФО считают дистанционное высшее образование естественным следствием перехода многих сфер повседневной жизни в онлайн, не связанным с пандемией.



СПРАВКА:

Опрос проводился 14-19 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.