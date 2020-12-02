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Бизнес

НБД-Банк в 2020 году показал рост объемов операционного бизнеса

22 января 2021 12:39  [37] Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк продемонстрировал рост клиентской базы по итогам 2020 года. В пресс-службе банка отметили,ч то более тысячи клиентов выбрали НБД-Банк – как основной банк для обслуживания своего бизнеса, 400 из них воспользовались специальными предложениями по РКО.

"Прошедший год был непростым, тем не менее, НБД-Банк всегда находит оптимальное решение бизнес-задач клиентов. В течение 2020 года было проведено 8 акций по РКО для клиентов: "Все свои", "Стартовый+", "8 подарков", "Мы поддержим", "Шаг навстречу", "Все включено", "Ваш сезон", "Тест-драйв". Каждая акция разработана с учетом интересов и потребностей малого и среднего бизнеса. НБД-Банк следит за ситуацией на рынке РКО и мгновенно реагирует на тенденции развития этого банковского продукта. Кроме того, в 2020 году активно внедрялись новые сервисы, среди которых бесконтактные сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Также был осуществлен запуск собственного эквайринга. В планах создание новых акционных предложений для предпринимателей, работа над опциональными и удобными сервисами по РКО", — прокомментировал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

Напоминаем, что до 31 марта 2021 года в НБД-Банке действует сразу два специальных тарифа - "Ваш сезон" и "Тест-драйв". "Ваш сезон" разработан для предпринимателей с деятельностью сезонного характера. В рамках акции клиенты, ведущие бизнес с выраженной сезонностью и открывшие расчетный счет в банке по тарифу "Ваш сезон", могут выбрать три "несезонных" месяца для своего бизнеса и "обнулить" плату за обслуживание счета.

При выборе банка важно быть уверенным, что условия по РКО соответствуют потребностям бизнеса, поэтому НБД-Банк предоставил такую возможность предпринимателям. До 31 марта 2021 года можно протестировать преимущества РКО в НБД-Банке на льготных условиях.

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Теги:
НБД-Банк Финансовые итоги
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