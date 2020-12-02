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Общество

"Около 180 комплектов оргтехники безвозмездно передали нуждающимся семьям", - Маргарита Ушакова

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Конференция "Отцы и дети" прошла в Ветлуге 21 января. Об этом сообщает Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие председатель НРОО "Городской Совет отцов" Александр Заремба и Уполномоченный по правам ребенка Маргарита Ушакова.

Как рассказал на конференции глава местного самоуправления Ветлужского муниципального района Сергей Лавренов, в последние годы в городе происходят существенные изменения в сфере образования и культуры, а также уделяется серьезное внимание сохранению института семейных ценностей.

В свою очередь, председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Александр Заремба отметил, что сейчас, в условиях мер по нераспространению коронавируса, дети достаточно большую часть времени проводят дома и крайне важно обеспечить им интересные занятия, активное развитие и дома, в том числе и за компьютером.

"Для более продуктивной работы нашей организации и дальнейшей помощи нуждающимся семьям на ветлужской земле было принято решение создать местное подразделение Совета отцов", - заявил заместитель председателя НРОО "Городской совет отцов" Сергей Новиков.

Также Маргарита Ушакова и Александр Заремба приняли участие во встрече с представителями родительской общественности, в ходе которой три малообеспеченные семьи с детьми получили в подарок комплекты оргтехники и продуктовые наборы.

"Акции по вручению компьютеров проводятся уже почти год. За это время удалось помочь семьям из разных районов. Выезжая в область, мы видим, что социальная инфраструктура здесь совершенствуется, строятся ФОКи, ремонтируются школы. А благодаря благотворительному проекту по вручению оргтехники мы помогаем сделать более комфортным также домашнее обучение и развитие детей. На сегодняшний день уже 180 комплектов оргтехники передано нуждающимся семьям на безвозмездной основе", - подчеркнула Маргарита Ушакова.

Напомним, проект "Поможем все вместе, подарим компьютер в семью" стартовал в Нижегородской области в 2020 году в связи с переходом школьников на дистанционное обучение. Акция была инициирована Советом отцов при поддержке регионального Уполномоченного по правам ребенка. Нижегородцы безвозмездно передают в Совет отцов компьютеры и аксессуары к ним. Специалисты приводят оргтехнику в рабочее состояние, проводят дезинфекцию и вручают комплекты (системный блок, монитор, мышь и клавиатура) нуждающимся семьям (многодетным, малообеспеченным и т.д.) по всему региону.

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Теги:
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