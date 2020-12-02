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Общество

АПЗ получил субсидию из федерального бюджета по нацпроекту

22 января 2021 13:15  [76] Общество

Фото: Елена Галкина

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина как участник национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" получил субсидию из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В третий раз АО "АПЗ" становится обладателем субсидии в рамках нацпроекта, направленного на стимулирование предприятий к повышению производительности труда с помощью инструментов Бережливого производства. Эта финансовая поддержка предоставляется в виде частичной компенсации расходов за приобретенное оборудование и составляет 5 млн рублей.

"В этом году претендентов на получение субсидии было гораздо больше, чем раньше, В Министерство промышленности и торговли Нижегородской области поступило 52 заявки от предприятий региона, а одобрено было менее половины", - рассказал начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин.

Благодаря оперативной совместной работе специалистов службы главного технолога, ОБА и финансового отдела АО "АПЗ" одним из первых предоставило пакет документов на рассмотрение конкурсной комиссии.

"Объектом для получения субсидии был приобретенный в прошлом году для цеха №54 зубофрезерный станок с ЧПУ, Оборудование дорогостоящее (более 50 млн рублей), высокотехнологичное. Его приобретение направлено на повышение производительности труда. Станок быстро запустили в работу, потому что аналогичное оборудование уже имелось в цехе. Все эти критерии соответствовали требованиям нацпроекта", - пояснил заместитель главного технолога по подготовке нормативной документации СГТ Вадим Зубарев.

В формировании заявки участие приняли и сотрудники финансового отдела АПЗ.

"Начальник группы Марина Новоженина провела значительную работу по подготовке расчетной части размера субсидии и подбору подтверждающих документов в рамках данного проекта", – добавила начальник ФИНО Ольга Ковалевская.

Потратить полученную субсидию в размере 5 млн рублей предприятие может на внедрение новых технологий, повышение профессиональной подготовки сотрудников, внедрение инструментов Бережливого производства. Главным показателем ее эффективного использования должно стать увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест по итогам 2021 года.

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Теги:
АПЗ Нацпроект Производство
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