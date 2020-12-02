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Происшествия

Кузов снесло у большегруза в Нижнем Новгороде

22 января 2021 14:07  [58] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Кузов снесло у большегруза в Нижнем Новгороде после наезда на габаритные ворота. Об этом сообщили в ЦОДД.

Авария произошла в ночь с 21 на 22 января на улице Марата в Канавинском районе. Водитель МАН не увидел дорожный знак, ограничивающий высоту транспорта для проезда под метромостом. После чего, у большегруза снесло кузов. Водитель не пострадал, но ему придется восстановить поврежденную заградительную балку.

Знак сообщал о том, что проезд транспортных средств выше 3,5 метров невозможен.

Видео произошедшего размещено в соцсети ВКонтакте.

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Теги:
Дороги Канавинский район Транспорт
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