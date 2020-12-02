Фото: из соцсети ВКонтакте
Кузов снесло у большегруза в Нижнем Новгороде после наезда на габаритные ворота. Об этом сообщили в ЦОДД.
Авария произошла в ночь с 21 на 22 января на улице Марата в Канавинском районе. Водитель МАН не увидел дорожный знак, ограничивающий высоту транспорта для проезда под метромостом. После чего, у большегруза снесло кузов. Водитель не пострадал, но ему придется восстановить поврежденную заградительную балку.
Знак сообщал о том, что проезд транспортных средств выше 3,5 метров невозможен.
Видео произошедшего размещено в соцсети ВКонтакте.
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