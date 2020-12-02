Кузов снесло у большегруза в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Кузов снесло у большегруза в Нижнем Новгороде после наезда на габаритные ворота. Об этом сообщили в ЦОДД.

Авария произошла в ночь с 21 на 22 января на улице Марата в Канавинском районе. Водитель МАН не увидел дорожный знак, ограничивающий высоту транспорта для проезда под метромостом. После чего, у большегруза снесло кузов. Водитель не пострадал, но ему придется восстановить поврежденную заградительную балку.

Знак сообщал о том, что проезд транспортных средств выше 3,5 метров невозможен.

Видео произошедшего размещено в соцсети ВКонтакте.