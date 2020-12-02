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Канализационные люки стали реже воровать в Нижнем Новгороде

22 января 2021 14:53  [99] Происшествия

Канализационные люки стали реже воровать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.

Всего за 2020 год в Нижегородский водоканал поступило около тысячи заявок об отсутствии и повреждении крышек или колодцев. Не досчитались 305 люков, из них больше половины были украдены. Для сравнения, в 2019 году пропало 363 люка. По сравнению с 2018 годом снижение составило более чем 2 раза.

Начальник центральной диспетчерской службы Александр Ширяев отмечает, что результат достигнут благодаря грамотной работе предприятия.

"Сейчас в местах, где позволяет технический регламент, устанавливаются полиэтиленовые крышки, которые не представляют интерес для правонарушителей. Для чугунных люков Нижегородский водоканал разработал специальные замки, которые блокируют люк", - пояснил он.

В ряде случаев правонарушителей удается найти. Так в начале сентября 2020 года правоохранительными органами по Ленинскому району был задержан подозреваемый, который похитил крышку люка.

Открытые люки могут представлять серьезную опасность. Если вы заметили подобное, то нужно обратиться в диспетчерскую службу Нижегородского водоканала 246-99-99. Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru либо через личный кабинет абонента в разделе "Сообщить о проблеме".

На каждую заявку оперативно выезжает аварийная бригада. В случае, если колодец принадлежит Нижегородскому водоканалу, он будет закрыт в течение суток новой крышкой. Колодец, принадлежащий сторонней компании, закрывают подручными материалами, после чего информация передается владельцу сетей.

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Теги:
Водоканал Кража МВД
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