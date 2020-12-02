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Общество

Студенты Мининского университета будут обучаться по программам непрерывного образования

22 января 2021 14:55  [70] Общество

Фото: с сайта вуза

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Программа развития непрерывного педагогического образования будет реализовываться на базе Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (Мининского университета). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. 

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, и.о. ректора Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Виктор Сдобняков и ректор Нижегородского института развития образования Иван Павленков сегодня подписали соответствующее соглашение.

Данная программа была разработана по поручению учредителя вуза – Министерства просвещения Российской Федерации - для создания единого образовательного пространства. Это планируется сделать за счет интеграции профессиональных образовательных структур.

"В рамках реализации национального проекта "Образование" разработана программа по развитию непрерывного педагогического образования региона. Рад, что это случилось в преддверии 110-летия Мининского университета. Обучение по программам непрерывного образования планируется провести для более половины будущих педагогов. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать все необходимые условия для подготовки квалифицированных молодых специалистов, которые будут востребованы", –  отметил Сергей Злобин.

Как напомнил министр, ранее президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к концу 2024 года 50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. 

Для этого на базе Мининского университета были разработаны механизмы, обеспечивающие сопровождение педагогических работников на всех этапах их профессиональной активности. Так, в вузе работает центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, созданы и функционируют профессиональные ассоциации педагогов, реализуется система мероприятий по повышению престижа педагогической профессии и привлечению в нее наиболее талантливых абитуриентов.

Напомним, в рамках национального проекта "Образование" в Нижегородской области к 2024 году обучающимся 5-11 классов будут предоставлены возможности для освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, должна составить 80%.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, решение президента России Владимира Путина о признании 2021 года Годом науки и технологий особенно важно для нашего региона.

"Нижегородская область всегда развивалась благодаря  теснейшей связи высшего образования, науки и реального сектора экономики. Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в Нижегородской области в числе первых в стране создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Он объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством. Всего в вузах Нижегородской области обучается около 90 тысяч человек. У региона колоссальный потенциал в сфере науки и технологий, для его максимального раскрытия необходимы новые партнеры и самые передовые решения", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
Вузы Нацпроект Образование
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